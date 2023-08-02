Деньги были потеряны на рекультивации свалки

В Киржаче сотрудник администрации обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Согласно информации, источником проблем стала территория, которую «Завод Автосвет» с 2012 по 2016 годы использовал в качестве полигона для промышленных гальванических отходов. В 2016 году договор расторгли.Чтобы погасить 24 млн долга подведомственного муниципального предприятия перед «Заводом Автосвет», сотрудник администрации включил в договор о расторжении пункт, по которому рекультивацией свалки должна заняться администрация, а не завод. При этом «Завод Автосвет» передавал администрации права требовать долг с предприятия.Однако, стоимость рекультивации свалки составила более 152 млн рублей. Из-за такого недальновидного пункта городской бюджет Киржача оказался в убытке аж на 128 млн рублей, а на сотрудник администрации заведено уголовное дело.Напомним, владимирца в получении кредита на имя мёртвой родственницы.