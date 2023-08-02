20 новых спортивных площадок откроют во Владимирской области до конца августа. Об этом сообщили в правительстве региона. Две площадки для подготовке к ГТО откроют в Камешковском районе в

20 новых спортивных площадок откроют во Владимирской области до конца августа. Об этом сообщили в правительстве региона. Две площадки для подготовке к ГТО откроют в Камешковском районе в поселке Новки на улице Фрунзе и в деревне Лубенцы на территории Сергеихинской школы. Три площадки для занятий игровыми видами спорта появятся во Владимире и Лакинске 22 августа.