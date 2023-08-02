Во Владимирской области мастера возрождают Сунгирскую игрушку. Знакомимся вместе с Александрой...

Во Владимирской области мастера возрождают Сунгирскую игрушку.Знакомимся вместе с Александрой Лебедиковой.Так звучит "конь-солнце". Один из самых ярких языческих образов - священное животное, связанное с культом плодородия. А солнце - конь небесный, источник всего живого. У этой фигуры 3 ноги - 3 символа, говорит его создательница Жанна Солнцева. Любовь, дружба и взаимопомощь.На создание таких фигур, рассказывает мастерица с солнечной фамилией, ее вдохновляет и "солнечное" место - Суромна на ручье Сунгирь - между Владимиром и Боголюбовом, куда Жанна переехала с семьей из Нижнего Новгорода год назад. Вот голова Быка - древний образ Земли, Плодородия и Мощи. Не просто игрушка. Такие фигурки - всегда символы, создание которых похоже на медитацию.Жанна Солнцева, мастерица глиняной игрушки:- Глина такой материал магический. Он притягивает. Это очень медитативный процесс вообще - лепка.То есть если ты создаешь не по шаблону...Мы изделия не тиражируем. То есть каждое изделие у нас лепка с нуля. И ты в этот процесс уходишь - мыслей нет. Ты отдыхаешь, растворяешься.Свои изделия Жанна объединила в несколько коллекций. Всего их более десяти. Любимую выделить трудно - говорит мастерица. Каждая уникальна и интересна по своему. Например, эти персонажи навеяны детскими мультиками и сказками. На полке в несколько рядов сидят зайчики в цилиндрах, лягушки в нарядных платьях и совы в спальных колпаках. У каждого - свои "характер" и настроение.Жанна Солнцева, мастерица глиняной игрушки:- Когда я леплю, у меня нет задачи вылепить что-то на кого-то похожее, но потом я понимаю и мне говорят: "А вот это на твою племянницу похоже. А вот это похоже на твою подругу. А вот это наш дядя Вася. Давай купим этого кота он на нашего дядю Васю похож."Жанна также создает фигурки, вдохновляясь сказками, которые сочиняет сама. Добрые терапевтические истории.Жанна Солнцева, мастерица глиняной игрушки:- В институте у меня был предмет сказка-терапия. Прекрасный преподаватель у нас был, который сейчас директор музейного комплекса нижегородского Юрий Владимирович Филиппов. И мы сочиняли с ним сказки."А это уже не сказочные, а живые "вдохновители" мастерицы. В хозяйстве у Жанны две козы, несколько десятков кур, гуси, кролики, собаки, утки. Иногда и им приходится работать моделями.И все же особое место в мастерской Солнцевых занимают сунгирские лошадки. Маленькую фигурку в виде коня археологи обнаружили в середине прошлого века. Изделие было вырезано из бивня мамонта и оформлено точечным орнаментом. До сих пор ученые не могут сказать наверняка, имел ли рисунок смысловое значение или просто выполнял эстетическую функцию. Сегодня похожий узор украшает и работы Жанны. Ее дом, к слову, находится примерно в том же месте, где располагалась стоянка древнего человека.Жанна Солнцева, мастерица глиняной игрушки:- Это что-то все равно такое непонятное, неизведанное. То есть хочется понять а как оно там было,а как жизнь складывалась.Каждое изделие создается в несколько этапов. Для начала заготовку необходимо вылепить. Сделать это можно в разных техниках. Например, по системе пласта. Кусок глины раскатывается на плоской поверхности. Все лишнее обрезается - изделию придается форма. Затем художник наносит необходимый декор. В основном его делают оттиском. В процессе создания своих работ Жанна часто использует растения, которые собирает на берегу ручья Сунгирь. Два хрупких материала -глина и цветы - сливаются в единую композицию.- Сейчас они сохнуть будут двое-трое суток, а потом будет обжиг в электрической печи - первый обжиг. И мы получим изделие уже утильное. Терракотового светлого цвета. То есть они тоже такие будут.После этого работу покрывают глазурью или жидкими глинами.Так называемыми ангобами. Они придают изделию цвет. Далее заготовки снова отправляют в печь. На этот раз в газовую. Она нужна для создания изделий в технике раку- говорит Жанна. Одного из самых опасных видов обжига.Температура в печи - более тысячи градусов. После обжига изделие необходимо аккуратно вынуть и поместить в чан с опилками. Резкий перепад температур обеспечит эффект состаривания. Изделие покроется сетью трещин. Как будто его только что нашли на раскопках Сунгири. Бескислородная среда позволит соединениям металлов придать глазури неповторимый цвет. Классический вариант раку предполагает красные и черные тона. Они достигаются путем добавления в глазурь соединений железа, меди и марганца. Сегодня цветовых добавок гораздо больше. Палитра содержит также синие, зеленые и фиолетовые краски.Александр Солнцев, мастер глиняной игрушки:- Мы делали из разных глин. Там у нас 70-80 % брака было всегда. Я итальянцев очень много слушал - они художники хорошие и они как бы определенные массы выдают в пропорциях - что с чем смешать и что добавлять. И мы вывели свою массу. Теперь лепим и у нас 100% выходит изделие.Еще один способ обнаружить интересные цвета - смешать их - говорит Жанна. На стеллаже в ее мастерской несколько сотен разноцветных баночек с глазурью.Жанна Солнцева, мастерица глиняной игрушки:- На стене перекрестные тесты. Здесь их больше шестисот образцов по цветам. Когда мы одни глазури накладываем на другие, мы получаем другую совсем цветовую палитру. Другую цветовую гамму. Она богаче. У нас увеличивается ассортимент по цветам. То есть мы ее сами себе создаем."Мастерская Солнцевых - их "место силы". В будущем семья мечтает его "расширить". И знакомить с гончарным искусством всех желающих.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир