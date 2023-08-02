Во Владимирской области на автотрассе М-7 сгорел автомобиль. Возгорание машины произошло в...

Во Владимирской области на автотрассе М-7 сгорел автомобиль.Возгорание машины произошло в Гороховецком районе, у посёлка Крутово, на 317-м километре ФАД М-7.По информации региональной пресс-службы МЧС России, звонок поступил в оперативную дежурную смену 1 августа (в 17:43).Когда спасатели прибыли на месте, то увидели, что автомобиль действительно охвачен пламенем. Площадь пожара, как официальном сообщается, составила 9 квадратных метров.Также уточняется, что огонь тушили 2 единицы техники и 10 специалистов.В данный момент дознаватель МЧС России по Владимирской области устанавливает причину пожара.О погибших или пострадавших информации нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Сообщения принимаются круглосуточно и бесплатно!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области