Во Владимирской области на подготовку к осенне-зимнему периоду и модернизацию коммунального...

Во Владимирской области на подготовку к осенне-зимнему периоду и модернизацию коммунального комплекса направят 2,9 млрд рублей.В 2023 году на подготовку к осенне-зимнему периоду и модернизацию коммунального комплекса предусмотрено 2,9 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.На эти средства запланировано выполнить строительство и модернизацию 24 котельных, 14 объектов водоснабжения и водоотведения. А также речь идёт о 56,6 км сетей теплоснабжения, 20,9 км сетей водоснабжения и 22,3 км сетей водоотведения.По поручению Губернатора Александра Авдеева в июне из областного бюджета дополнительно выделен 171 млн рублей на модернизацию (сетей водоснабжения и водоотведения) в Вязниковском, Гороховецком, Камешковском, Селивановском, Судогодском и Суздальском районах.Кроме того, глава региона с 1 января 2023 года расширил перечень субсидий в сфере газоснабжения.Важно:Теперь при переводе квартир на индивидуальное отопление их собственники смогут получить из областного бюджета от 150 до 250 000 рублей. Заявки на предоставление таких субсидий уже поступают в Министерство ЖКХ.Министр ЖКХ Елена Семёнова рассказала, что специалисты возглавляемого ей ведомства проводят еженедельный выездной контроль за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения.«На 28 июля проверки уже проведены в Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме, в Александровском, Вязниковском, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Суздальском и Юрьев-Польском района, а также в посёлке Ставрово Собинского района...» - уточняют в пресс-службе регионального Правительства.Сообщается, что Министерство ЖКХ рекомендует администрациям муниципальных образований ужесточить контроль за выполнением работ подрядными организациями.Выездные проверки будут проводиться до старта отопительного периода 2023-2024 гг.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области