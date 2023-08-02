Во Владимирской области начались Всероссийские соревнования по женскому велоспорту. В деревне...

Во Владимирской области начались Всероссийские соревнования по женскому велоспорту.В деревне Межищи Муромского района стартуют чемпионат по велосипедному спорту "шоссе" среди женщин и всероссийские соревнования по велоспорту среди юниорок 17-18 лет.Всего в индивидуальных и групповых заездах состоится 8 гонок. Пять из них - по муромским улицам. Движение по велотрассам будет ограничено - следите за расписанием. Масштабный велоспортивный турнир завершится 13 августа.