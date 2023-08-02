Во Владимирской области Петушинский районный суд рассмотрит уголовное дело о проведении азартных...

Во Владимирской области Петушинский районный суд рассмотрит уголовное дело о проведении азартных игр.Выяснилось, что в начале прошлого года мужчины арендовали нежилое помещение в деревне Глубоково.Сделав ремонт в доме, они оснастили его персональными компьютерами со специальным программным обеспечением. Более того, организаторы подобрали операторов и охранников.Таким образом, была тщательно продумана работа современного игрового клуба. Чтобы скрыть его, обвиняемыми были разработаны «соответствующие меры конспирации».Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области:«… в зал пускали людей по специальным приглашениям, а привлечение новых клиентов осуществлялось посредством специально предназначенных для этого мобильных устройств».Доход злоумышленники распределяли между собой.Незаконное проведение азартных игр было пресечено сотрудниками правоохранительных органов 27 июля 2022 года.В данный момент уголовное дело направлено прокурором в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Мужчинам грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей.Фото: pxfuel.com