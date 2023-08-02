Во Владимирской области Петушинский районный суд рассмотрит уголовное дело о проведении азартных...
Во Владимирской области Петушинский районный суд рассмотрит уголовное дело о проведении азартных игр.
Выяснилось, что в начале прошлого года мужчины арендовали нежилое помещение в деревне Глубоково.
Сделав ремонт в доме, они оснастили его персональными компьютерами со специальным программным обеспечением. Более того, организаторы подобрали операторов и охранников.
Таким образом, была тщательно продумана работа современного игрового клуба. Чтобы скрыть его, обвиняемыми были разработаны «соответствующие меры конспирации».
Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области:
«… в зал пускали людей по специальным приглашениям, а привлечение новых клиентов осуществлялось посредством специально предназначенных для этого мобильных устройств».
Доход злоумышленники распределяли между собой.
Незаконное проведение азартных игр было пресечено сотрудниками правоохранительных органов 27 июля 2022 года.
В данный момент уголовное дело направлено прокурором в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.
Мужчинам грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей.
Фото: pxfuel.com