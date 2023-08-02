Во Владимирской области получил реальный срок разоблаченный ФСБ лидер запрещенной тоталитарной...
Во Владимирской области получил реальный срок разоблаченный ФСБ лидер запрещенной тоталитарной секты.
Управлением ФСБ России по Владимирской области установлено, что 68-летний мужчина был руководителем экстремистского религиозного объединения «Свидетели Иеговы в г.Коврове».
Зная о том, что «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его состав 395 местных организаций признаны экстремистскими и принято решение об их ликвидации, он активно продолжал противоправную деятельность, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
Ковровская ячейка «Свидетелей Иеговы» насчитывала более 60 человек, вербовала новых и вела финансовую и пропагандистскую работу.
СО УФСБ России по Владимирской области было возбуждено уголовное дело, Ковровский горсуд признал гражданина виновным.
Ему назначено 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций на срок 3 года, с ограничением свободы на срок 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.