Во Владимирской области получил реальный срок разоблаченный ФСБ лидер запрещенной тоталитарной...

Во Владимирской области получил реальный срок разоблаченный ФСБ лидер запрещенной тоталитарной секты.Управлением ФСБ России по Владимирской области установлено, что 68-летний мужчина был руководителем экстремистского религиозного объединения «Свидетели Иеговы в г.Коврове».Зная о том, что «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его состав 395 местных организаций признаны экстремистскими и принято решение об их ликвидации, он активно продолжал противоправную деятельность, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Ковровская ячейка «Свидетелей Иеговы» насчитывала более 60 человек, вербовала новых и вела финансовую и пропагандистскую работу.СО УФСБ России по Владимирской области было возбуждено уголовное дело, Ковровский горсуд признал гражданина виновным.Ему назначено 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций на срок 3 года, с ограничением свободы на срок 1 год.Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.