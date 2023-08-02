Во Владимирской области произошло страшное убийство из-за спора о выгуле собаки Иногда бытовой...

Во Владимирской области произошло страшное убийство из-за спора о выгуле собакиИногда бытовой конфликт и просто семейный спор может перерасти в убийство. Так произошло в посёлке Красная Горбатка.Как стало известно, 31 января текущего года осужденная и её муж (в состоянии алкогольного опьянения) находились дома.На бытовой почве - из-за спора, кто пойдёт гулять с собакой, между супругами произошел конфликт.В ярости женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине один удар в живот, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Испугавшись, злоумышленница вызвала «скорую помощь», после чего побежала в соседний дом, где проживает сотрудник полиции, и рассказала о том, что произошло.Мужчина, увы, скончался в ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» от раны.Как итог: женщина признана виновной в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».Виновной назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет (в колонии общего режима).Фото: pxfuel.com