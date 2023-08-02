Во Владимирской области работает Горячая линия для сообщений об авариях на...

Во Владимирской области работает "Горячая линия" для сообщений об авариях на электросетях.Электросети Владимирской области готовят к зиме. О промежуточных итогах рассказали в филиале "Владимирэнерго".Объемы работ в этом сезоне увеличены в три раза. Более половины годовых планов уже выполнено. Чтобы избежать падения деревьев на линии электропередачи, расчищаются просеки. Кроме того, 300 километров проводов заменено на самонесущие изолированные. На случай аварии подготовлено более 300 источников резервного электроснабжения, 95 бригад и 152е единицы спецтехники. Усилена работа и в части взаимодействия с потребителями - есть специальная горячая линия 8 (800) 220-02-20. Получить оперативную информацию также можно с помощью нового мобильного сервиса "Есть свет!"