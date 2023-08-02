Во Владимирской области с пятого этажа выпал маленький ребенок. Это случилось в Коврове накануне...

Во Владимирской области с пятого этажа выпал маленький ребенок.Это случилось в Коврове накануне днем в одном из домов по проспекту Ленина, сообщили в соцсетях очевидцы.Мы выяснили в региональном следкоме, что такой инцидент действительно был.Сразу же была организована проверка с выездом на место. О ее предварительных результатах будет рассказано дополнительно, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Информация о состоянии ребенка не сообщается.По неофициальным данным, он жив, находится в реанимации.Фото: https://www.pxfuel.com