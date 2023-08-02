Во Владимирской области с пятого этажа выпал маленький ребенок.
Это случилось в Коврове накануне...
Во Владимирской области с пятого этажа выпал маленький ребенок.
Это случилось в Коврове накануне днем в одном из домов по проспекту Ленина, сообщили в соцсетях очевидцы.
Мы выяснили в региональном следкоме, что такой инцидент действительно был.
Сразу же была организована проверка с выездом на место. О ее предварительных результатах будет рассказано дополнительно, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Информация о состоянии ребенка не сообщается.
По неофициальным данным, он жив, находится в реанимации.
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