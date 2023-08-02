Во Владимирской области вынесен приговор отцу, который приказал несовершеннолетнему сыну избить...

Во Владимирской области вынесен приговор отцу, который приказал несовершеннолетнему сыну избить подростка битой.Александровским городским судом установлено, что около 18 часов 22 апреля подсудимый узнал, что между его ребёнком и потерпевшим произошёл конфликт. И на стадионе «Рубин» в поселке Балакирево, дал сыну биту и заставил в присутствии других детей несколько раз ударить обидчика.15-летний пострадавший получил в итоге ушибы и ссадины.По поручению Председателя СК России Бастрыкина в центральный аппарат ведомства представлен детальный доклад.Виновному дали 2 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Т.Н.ЛогиноваКроме того, с него взыскан причинённый моральный вред в размере 200 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com