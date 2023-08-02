Три тысячи рублей и извинение – всё, что получила 74-летняя жительница Владимира, после того как водитель автобуса, не вовремя захлопнув двери, лишил ее ноги. Несчастный случай произошел с

Три тысячи рублей и извинение – всё, что получила 74-летняя жительница Владимира, после того как водитель автобуса, не вовремя захлопнув двери, лишил ее ноги. Несчастный случай произошел с Ниной Михайловной в апреле этого года. Пенсионерка рассказывает – в тот день вербного воскресенья решила навестить внуков и поздравить их с праздником. Но когда родственники провожали бабушку