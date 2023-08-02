В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области поделились наиболее частными нарушениями ПДД, которые попадают на камеры. В июне на дорогах области заработали 13 комплексов

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области поделились наиболее частными нарушениями ПДД, которые попадают на камеры. В июне на дорогах области заработали 13 комплексов фотовидеофиксации. В последнее время, судя по статистике, кроме нарушений скоростного режима и движения по дорожной разметке, чаще всего водители пренебрегают ремнями безопасности, говорят по телефону во время движения, забывают про фары