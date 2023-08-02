Август традиционно самый отпускной и фруктовый месяц, но впереди уже маячит сентябрь и активная деловая осень или новый учебный год. Поэтому надо успеть догулять лето так, чтобы потом не

Август традиционно самый отпускной и фруктовый месяц, но впереди уже маячит сентябрь и активная деловая осень или новый учебный год. Поэтому надо успеть догулять лето так, чтобы потом не было мучительно обидно. Видеосервис Wink («Ростелеком») позаботился о том, чтобы взрослое и детское киноменю августа включало все жанры и эмоции. Российская полнометражная драма «Дыхание» (16+, с