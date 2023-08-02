Вячеслав Казаков, руководитель владимирского отделения Поискового движения России, рассказал о...

Вячеслав Казаков, руководитель владимирского отделения "Поискового движения России", рассказал о находках времен Великой Отечественной войны..Останки ещё двух красноармейцев обнаружили владимирские поисковики в Велижском районе Смоленской области. Там завершилась совместная с активистами Рославльского отряда десятидневная экспедиция. В ней приняли участие пятнадцать поисковиков областного объединения "Часовые Памяти".Удалось ли узнать имена найденных солдат? Вестям рассказал Вячеслав Казаков, руководитель регионального отделения "Поискового движения России".