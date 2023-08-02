С января по июль 2023 года погрузка на Горьковской железной дороге составила 16,9 млн тонн, что на 0,3% превысило аналогичный прошлогодний показатель.

С января по июль 2023 года погрузка на Горьковской железной дороге составила 16,9 млн тонн, что на 0,3% превысило аналогичный прошлогодний показатель.За текущий период на ГЖД погружено 5,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 1,57 млн тонн цемента, 1,54 млн тонн лесных грузов, 1,46 млн тонн чёрных металлов, 1,2 млн тонн химических и минеральных удобрений, 863 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов, 769 тыс. тонн химикатов и соды, 660 тыс. тонн строительных грузов и 604 тыс. тонн лома чёрных металлов. За один только июль было погружено 2,4 млн тонн, что на 6,6% выше прошлогоднего уровня.«Грузооборот с начала 2023 года составил более 100 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 126,7 млрд тонно-км», - сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.