Женщина из поселка Красная Горбатка Селивановского района, убившая мужа за отказ погулять в собакой, отправится в колонию на шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Инцидент

Женщина из поселка Красная Горбатка Селивановского района, убившая мужа за отказ погулять в собакой, отправится в колонию на шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Инцидент произошел 31 января этого года. Пьяные жена и муж выясняли, кто пойдет гулять с собакой. Супруг наотрез отказывался, за что женщина ударила его ножом в живот. Преступница сразу вызвала