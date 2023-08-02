Жителя Мурома осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Жителя Мурома осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено 11 марта. Осужденный вернулся с работы домой, где отдыхали его возлюбленная и знакомые парень с девушкой. Мужчина выпил с ними и пошёл спать, однако ему помешала громкая музыка.Хозяин жилья попросил убавить звук, женщины стали возмущаться, и начался конфликт. Потерпевший попробовал защитить дам и поплатился. Разозлённый мужчина схватил нож и ударил парня в живот, после чего наконец-то заснул. Сожительница сразу же позвонила в полицию и скорую.Суд учёл все обстоятельства дела и приговорил жителя Мурома к 4 годам заключения в колонии строгого режима.