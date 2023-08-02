Гроза и сильный дождь придут во Владимир сегодня вечером, 2 августа. Местный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил, что непогода явится в ближайшие часы и

Гроза и сильный дождь придут во Владимир сегодня вечером, 2 августа. Местный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил, что непогода явится в ближайшие часы и задержится до вечера, сообщила мэрия. Синоптики прогнозируют также усиление южного ветра до 15-17 м/с. Кроме того, специалисты опасаются обрывов ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушений