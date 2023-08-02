Количество жалоб в Банк России уменьшилось на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Количество обращений, которые касаются

Количество жалоб в Банк России уменьшилось на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе финансового ведомства. Количество обращений, которые касаются услуг банка, снизилось до 442. Вопросы, которые касаются потребительских кредитов – остались на том же уровне – 131 обращение. О мошенничестве жители Владимирской области стали сообщать в банк чаще – зафиксировано