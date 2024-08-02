Ксения Бородина удивила своих поклонников.

Ксения Бородина удивила своих поклонников.Ксению Бородину не так давно начали подозревать в новом романе. Телеведущая неоднократно намекала на зарождающиеся отношения между ней и блогером Николаем Сердюковым, участником шоу "Последний герой". Именно на проекте Ксения впервые продемонстрировала свое нежное отношение к Коле, когда на голосовании спасла его своим личным иммунитетом.Позже пользователи Сети стали догадываться, что Бородина проводит отпуск вместе с Сердюковым – он неоднократно появлялся в кадре на видеороликах звезды. К слову, бывшая ведущая "Дома-2" показывает парня преимущественно со спины, что, конечно же, не спасает от умозаключений интернет-детективов.Один из последних снимков Бородиной вызвал шквал предположений о то, что отношения теледив перешли на новый уровень. Обнимая своего избранника в лифте, Ксения показала кольцо на том самом безымянном пальце.Фанаты сразу же заговорили о свадьбе. Но вот в чем может быть причина столь скоропалительного брака, гадают поклонники. Тут им на ум пришла Мария Погребняк, которая сейчас находится в ожидании четвертого ребенка. По мнению публики, она тоже очень скоро после начала отношений со своим избранником, объявила о помолвке. А позже все узнали главный секрет блогера – она находится на большом сроке беременности.Вот и Ксения Бородина, считают ее подписчики, пошла по той же дорожке."Беременна? Зачем кольцо так рано?", – пишут в Сети.Однако надо отдать должное, в комментариях опубликованных Ксенией, народ преимущественно рад за звезду. А мнение остальных Бородиной, судя по все более горячим фото в ее аккаунте, мало интересует.