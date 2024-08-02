Алле Пугачевой идет 76-й год – время, когда здоровье требует особого внимания и заботы. В первую очередь, это касается сбалансированности питания.

Алле Пугачевой идет 76-й год – время, когда здоровье требует особого внимания и заботы. В первую очередь, это касается сбалансированности питания.У живущей в Израиле Народной артистки России целый букет болезней. Начать хотя бы с атеросклероза сосудов, спровоцировавшего ишемическую болезнь сердца. Хирург расширил исполнительнице коронарные сосуды и восстановил нормальный кровоток с помощью специальных трубок.А теперь ее изводит прогрессирующий cахарный диабет. Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой шлейф гормональных, метаболических нарушений. Есть у артистки проблемы и с эндокринной системой – она дала сбой после концерта певицы в зараженном радиацией Чернобыле.Все это вынуждает певицу постоянно думать о том, что она пьет и ест. Например, несколько лет назад, когда она встречалась с отцом Владимиром, тот предложил Пугачевой церковного вина. Но артистка была вынуждена отказать священнику, объяснив это сахарным диабетом. Мол, ей нельзя.Кроме того, певица сильно похудела и теперь поддерживает вес здоровым питанием. Друзья певицы рассказывают, что артистке готовит пищу на пару, без жира и соли. Она не ест жареное, сладкое, мучное, копченое, полуфабрикаты. И вообще придерживается сбалансированной средиземноморской диеты, в которой много овощей и рыбы. А вот фрукты артистка почти не ест – там слишком много сахара.