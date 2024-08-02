Финансовый гороскоп на август: кому из знаков зодиака звезды обещают золотые...

Финансовый гороскоп на август: кому из знаков зодиака звезды обещают "золотые горы"?Профессиональный астролог Лариса Богучарская рассказала, для кого август станет счастливым месяцем.Финансовый гороскоп на август для ОвновСледите за своим здоровьем, до 16 августа с ним могут возникнуть проблемы. Общий эмоциональный фон может ухудшиться, возникнут проблемы внутри семьи, жизнь перестанет приносить радость. Но помните, что это всего лишь эмоции, учитесь с ними ладить. Лучшим способом гармонизации эмоций будет долгожданный отпуск, если у нас нет на него денег, то всегда можно обратиться в банк за кредитом. После 16 августа лучше не расслабляться, так как возможны проблемы от государства, от огня, несчастные случаи, кражи, болезни, враги. Ваша речь станет более агрессивна, но в ней будет достаточно много и убедительного, что принесет вам статус и успехи в бизнесе.Финансовый гороскоп на август для ТельцовСчастливый и радостный месяц для вас. Новая должность и увеличение достатка будут сочетаться со стремлением все успеть и сделать в лучшем виде. Здоровье будет крепким, но звезды рекомендуют вам отказаться от лени и наконец заняться спортом. Для покупки абонемента в спортзал можно взять быстрый заем. Сил будет настолько много, что обойти всех врагов и конкурентов вам не составит труда. Вас ждет финансовый рост, который затронет и ваших близких. Очень продуктивное время до 16 августа, затем возможен небольшой спад.Финансовый гороскоп на август для БлизнецовИдеальное время для активной работы и самоутверждения. Возможно приобретение авторитета и почестей, влекущее за собой увеличение финансового достатка. Все конкуренты будут повержены вами. Но не забывайте о самих себе и семье в этот период, хоть иногда отвлекайтесь от карьеры. Стоит быть внимательнее к родителям, навестить их или отправить в путешествие, в этом вам поможет кредитная карта.Финансовый гороскоп на август для РаковДо 16 августа вы можете уверенно заявлять о своих правах, наращивать свой авторитет и показывать свою многогранную личность. Возможно, вы будете несколько недовольны своим положением, поэтому и захотите рассказать о себе всему миру, но, тем не менее, на финансах это негативно не отразится. Скорее наоборот, ваша инициатива будет по заслугам награждена. Месяц принесет наслаждение богатством, почестями от государства, подарками и прекрасными отношениями. Чтобы не растерять богатство, положите его в банк под депозит.Финансовый гороскоп на август для ЛьвовВозрастут ваши заработки через бизнес, особенно, если он относится к ментальной работе, торговле или писательству. Все коммуникации и переговоры будут даваться вам легко, вы будете блистать, не упускайте шанс продуктивных переговоров. Лучшее время для коммуникаций с родственниками, позитивного времяпровождения на фестивалях и других увеселительных мероприятиях. А ваше финансовое положение в это время будет укрепляться, главное, не растратить все на отдых и веселье. Для того, чтобы иметь регулярный пассивный доход, можно завести индивидуальный инвестиционный счет.Финансовый гороскоп на август для ДевНе самое лучшее время для Дев. Вроде бы ничего не происходит, но это и беспокоит. Этот период продлится до 26 августа, дальше вы будете чувствовать себя лучше. Нужно расслабиться, пусть жизнь просто течет сквозь вас, по возможности позвольте себе отдохнуть, сменить обстановку. Есть вероятность заработать, но позднее потерять заработанное. Поэтому, как только получили деньги, сразу отправляйте на вклад, чтобы не растратить по пустякам. Есть и хорошие новости, после 16 августа прекрасное время для начала новых проектов, они будут успешными.Финансовый гороскоп на август для ВесовАвгуст – благоприятный для вас месяц. Хорошее время, которое принесет не только увеличение друзей с полезными связями, но и принесет финансовую выгоду. До 16 августа вы сможете успешно выполнить очень важную и большую задачу, которая ранее никак не удавалась. Благоприятное время для приобретения транспортного средства, на который всегда можно оформить выгодный кредит.Финансовый гороскоп на август для СкорпионовВ этом месяце вам следует быть осторожнее и осмотрительнее. Опасность, бедность, унижения и препятствия для приобретения чего-либо сохраниться до 16 августа. После придет время победы над сложной задачей, которую долгое время не удавалось выполнить. В целом, месяц принесет прибыль, прекрасные отношения с партнерами и победу над врагами и конкурентами, но не забывайте оглядываться назад. Идеальное время, чтобы расстаться с долгами.Финансовый гороскоп на август для СтрельцовВполне хороший месяц для реализации давно задуманного. Вероятно совершение религиозных ритуалов и таинств, свадеб. Эти события повлекут за собой счастье и богатство. Возможны поездки за границу, путешествия и отдых. Может чувствоваться некоторое препятствие в начинаниях, если это проявляется, то просто отложите эти дела на месяц. Самое время заняться инвестициями, вас ждет успех в этой сфере.Финансовый гороскоп на август для КозероговЭтот период пройдет не без трудностей. Вероятны конфликты с окружающими, изнурительные поездки и болезни желудка. Можете почувствовать гнев и страх из-за детей, но пытайтесь контролировать эмоции. Недостаток энергии из-за постоянной работы, нормируйте свой график. Ищите время на жизнь вне рабочего места, там вас ждут получение успеха, денег, новых знаний, рождение детей. Возможно приобретение недвижимости, оформление ипотеки.Финансовый гороскоп на август для ВодолеевВ августе вас минуют все болезни и ваш иммунитет возрастет. Однако расслабляться не стоит, так как это чревато потерей статуса. Беды и трудности вызванные женщиной, поэтому остерегайтесь негативно настроенных представительниц прекрасного пола. Стоит следить за своим окружением – вероятны лихорадки, кровотечения и вред от недобросовестных людей. Если срочно потребуются деньги, то лучше обратиться за займом.Финансовый гороскоп на август для РыбНеоднозначный период для вас. Будет много энергии, власти, авторитета, богатства и приобретение ценных вещей. Но в то же время могут досаждать болезни и враги. Вы можете приобрести популярность, повысить свой уровень и статус. Но эти приобретения могут сопровождаться страданиями от болезней, унижениями и душевными муками. Чтобы не бояться остаться без денег, лучше оформить кредитную карту.Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky