Из-за гибели женщины на стройплощадке в Ковровском районе прорабу грозит до пяти лет тюрьмы В...

Из-за гибели женщины на стройплощадке в Ковровском районе прорабу грозит до пяти лет тюрьмыВ Ковровский суд направлено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека.Трагедия произошла в октябре, во время строительства ФОКа в Доброграде.Обвиняемый был прорабом. На крыше, куда он допустил начальника испытательной строительной лаборатории, были множественные нарушения в том числе - отсутствовали защитные ограждения. 56-летняя женщина наступила на неогороженный проём вентиляционной шахты и упала с высоты.От полученных травм она скончалась в апреле этого года.Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.