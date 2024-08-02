Из-за гибели женщины на стройплощадке в Ковровском районе прорабу грозит до пяти лет тюрьмы
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Из-за гибели женщины на стройплощадке в Ковровском районе прорабу грозит до пяти лет тюрьмы
В Ковровский суд направлено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Трагедия произошла в октябре, во время строительства ФОКа в Доброграде.
Обвиняемый был прорабом. На крыше, куда он допустил начальника испытательной строительной лаборатории, были множественные нарушения в том числе - отсутствовали защитные ограждения. 56-летняя женщина наступила на неогороженный проём вентиляционной шахты и упала с высоты.
От полученных травм она скончалась в апреле этого года.
Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.