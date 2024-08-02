На каком этапе строительство многопрофильной поликлиники в Собинке? В Собинке к 2025-ому году...

На каком этапе строительство многопрофильной поликлиники в Собинке?В Собинке к 2025-ому году достроят новую поликлинику. Медучреждение- по самым высоким стандартам- возводят по национальному проекту "Здравоохранение". Слово- Марии Платанюк.Экватор пройден. Поликлиника на улице Ленина в Собинке - новый социальный объект на карте региона. Подведены все коммуникации. Подрядчик уже приступает к внутренней отделке.Как идут работы по строительству новой поликлиники, оценили заместитель губернатора Константин Баранов и министр здравоохранения области Валерий Янин. По словам заместителя губернатора, работы- они ведутся по национальному проекту "Здравоохранение"- в графике.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области- Это многопрофильная поликлиника, современнейшая. На уровне московских стандартов, а может быть, даже и более современная будет. Она рассчитана на 550 посещений в смену. Если будет востребованность, она сможет работать и в 2 смены. Стоимость проекта примерно 600 миллионов рублей.Достроить поликлинику планируют к 2025-ому году. Затем- поставки оборудования- оно будет новейшим, и получение лицензии. Работать здесь, подчеркивают в Минздраве, будут полторы сотни врачей. В том числе- узкие специалисты: от кардиолога и маммолога до ортопеда. Поликлиника позволить качественно повысить уровень оказания первичной медицинской помощи.Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:- Есть проблемы с диспансеризацией, с узкими специалистами. Будем надеяться, что в новой поликлинике, с новыми силами будем работать и слаженно, и результативно на благо жителей Собинского района.А это уже местный стационар. В здании идёт капитальный ремонт. Впервые за полвека. Стоимость реконструкции- 400 миллионов рублей.Андрей Кочуров, заместитель главного врача по медицинской части Собинской районной больницы:- Это по реконструкции первичного звена. В данный момент на всех этажах установлены перегородки, выделены палаты.Олег Дмитриев, руководитель проекта:- Завершён монтаж водопровода. Практически на 90 процентов мы закончили. Остаётся подключение тепловых узлов. Водомерных узлов. Производим работы по электрике, сейчас ждём вентиляцию.Требования - серьезные. К примеру, в операционных и преодоперационных- там, где класс чистоты- высокий, подрядчик использует специальную антибактериальную краску. Обновленный пятиэтажный стационар также оснастят новейшей медтехникой. Он будет рассчитан на 300 мест.Мария Платанюк "Вести-Владимир"