Не пропустите утренние «Вести», начало в 9:00: как контролёры будут ловить зайцев? Безбилетный...

Не пропустите утренние «Вести», начало в 9:00: как контролёры будут ловить "зайцев"?Безбилетный проезд- В областном центре тестируют валидаторы нового образца - без выдачи билета. Как контролёры будут ловить "зайцев"?По высоким стандартам- Медицинскую помощь на уровне самых современных стандартов получат жители Собинки. На каком этапе строительство многопрофильной поликлиники?Шанс для Саши- Каждый шаг для шестилетней девочки - уже маленькая победа. У Саши из Гусь-Хрустального - детский церебральный паралич. Помочь может каждый.