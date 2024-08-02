Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в «Кроссе нации». Забег пройдет уже в двадцатый раз. В этом году главной региональной площадкой спортивного мероприятия станет Муром.

Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в «Кроссе нации». Забег пройдет уже в двадцатый раз. В этом году главной региональной площадкой спортивного мероприятия станет Муром. Регистрация уже открыта, сообщили в правительстве области. «Кросс нации» пройдет 21 сентября. Участие могут принять все желающие от восьми лет. Главное условие – быть годным по состоянию здоровья. Остальное – опыт