С начала текущего года пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала текущего года пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с вокзалов и станций компании было отправлено порядка 23 млн пассажиров.Так, более 5,3 млн жителей отбыли поездами дальнего следования (+5,9%). Ещё свыше 17,6 млн пассажиров воспользовались пригородным сообщением (+4,5%). Общий пассажирооборот с января по июль 2024 года составил более 6,2 млрд пасс-км (+8,1%).Только в июле по железной дороге отправили около 4,1 млн человек, в том числе 1 млн граждан отбыли поездами дальнего следования. За месяц пассажирооборот составил почти 1,3 млрд пасс-км.