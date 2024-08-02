Скелет всадника обнаружили на территории средневекового могильника Гнездилово под Суздалем. На момент смерти мужчине было от 25 до 30 лет, его похоронили с боевым топором, удилами, подпружной

Скелет всадника обнаружили на территории средневекового могильника Гнездилово под Суздалем. На момент смерти мужчине было от 25 до 30 лет, его похоронили с боевым топором, удилами, подпружной пряжкой и парой стремян. О редчайшей находке рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Эта могила примечательна тем, что за всю 170-летнюю историю археологического изучения Северо-Восточной Руси найдено всего 15 погребений