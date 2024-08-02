У парадного входа и с противоположной стороны трещины в стенах по 30 сантиметров. Кирпичная кладка буквально отрывается от деревянных конструкций. Речь о доме №81 на Большой Московской. О

У парадного входа и с противоположной стороны трещины в стенах по 30 сантиметров. Кирпичная кладка буквально отрывается от деревянных конструкций. Речь о доме №81 на Большой Московской. О проблемном доме в центре Владимира мы уже рассказывали в сентябре прошлого года. С тех пор ситуация только ухудшилась. Развалюха постепенно съезжает набок, рассказывают хозяева одной из квартир.