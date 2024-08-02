Инцидент произошел в День Победы. 9 мая потерпевший находился в номере одного из гостиничных комплексов Гороховца. Внезапно раздался стук в дверь и зашел хозяин. Он предъявил гостю претензии

Инцидент произошел в День Победы. 9 мая потерпевший находился в номере одного из гостиничных комплексов Гороховца. Внезапно раздался стук в дверь и зашел хозяин. Он предъявил гостю претензии по поводу детских криков. Как сообщают в прокуратуре, замечание было надуманное, то есть по факту никто не шумел. Поэтому постоялец никак не отреагировал. Из пресс-релиза прокуратуры области