В Крыму завершился самый масштабный молодежный фестиваль Таврида-Арт-2024 Он прошел в Капсельской...

В Крыму завершился самый масштабный молодежный фестиваль Таврида-Арт-2024Он прошел в Капсельской бухте уже в шестой раз. На этот раз тема - многонациональное искусство. Фестивальные площадки посетили почти 60 тысяч человек. В том числе и делегация из Владимирской области. ЛАЙФ- Мы машем руками, приветствуем всех. Всех нас ожидает успех. Йоу, воу! Воронеж, Ростов, Томск, Омск, Новосибирск. И еще много городов вместе со мной!Ярким событием стало арт-шествие "Россия - семья семей", которое собрАло почти 4000 участников из всех регионов страны, а также Абхазии, Белоруссии, Казахстана и даже Африки. Колонны в национальных костюмах и с флагами своих стран и регионов прошли несколько километров к главной сцене.Почетным гостем стал первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.Он зачитал послание от главы государства Владимира Путина. Также на главной сцене состоялся концерт в поддержку Белгородской области. И программа "Я люблю тебя всегда", посвященная творчеству советского композитора Александры Пахмутовой.