Воспитанники Лакинской детской школы искусств мастерят обереги в виде маленьких ангелочков для участников СВО.

Воспитанники Лакинской детской школы искусств мастерят обереги в виде маленьких ангелочков для участников СВО. Об этом рассказала регионального правительства.К каждой поделке ребятишки прикрепили маленькие открытки с теплыми словами и наилучшими пожеланиями. Отмечается, что обереги уже передали военнослужащим.«Такой ангел-хранитель, сделанный от чистого сердца, заряженный на удачу и только на победу, будет оберегать защитников нашей Родины», - говорится в сообщении пресс-службы.