В музее - заповеднике Александровская слобода работает тематическая экскурсия в экспозиции На...

В музее - заповеднике "Александровская слобода" работает тематическая экскурсия в экспозиции "На Печатном дворе"Погрузиться в эпоху Русского Средневековья в разгар летних каникул. Здесь, в слободской резиденции Ивана Грозного, куда был перенесен государев печатный двор в 16 веке, можно увидеть весь процесс книгопечатания.В экспозиции представлены средневековые раритеты и исторические реконструкции. Под руководством книгопечатника Андроника Тимофеева Невежи было выпущено 4 издания - Евангелие, Апостол, Часовник, Псалтырь. Для печати применяли литеры - стальные брусочки с буквами. Их изготавливали из олова. Закупленные за границей блюда и тарелки расплавляли в печах, а затем разливали по формам.Все желающие могут подержать в руках киноварь. Тот самый минерал, который использовали для приготовления красной краски. В качестве реплики исторических раритетов здесь изготовили "Псалтырь слободскую" 1577 года из бумаги ручной работы, деревянных переплетов, кожи. И конечно все посетители смогут поработать на уменьшенной копии печатного стана.Посещение для всех школьников региона до конца лета бесплатно.Марина Анашкина, заведующая экскурсионным отделом музея-заповедника " Александровская слобода":- Мы проводим интерактивные экскурсии. Сегодня у нас появились новые предметы для визуализации. Гравюра с изображением царя Давида. И заставка. Ей украшали книги.