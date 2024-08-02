Старая женщина пришла к врачу и жалуется:
- Доктор, у меня частые вздутия живота и газы, хотя они меня не беспокоят.
У них нет запаха и выходят они совершенно без звука, очень тихо. Действительно, вот в этой комнате, пока я с вами разговариваю у меня было уже не менее 20 выпуска газов. А вы даже не заметили, настолько тихо и без запаха они выходят.
Доктор быстро написал рецепт и говорит пациентке:
- Возьмите вот эти таблетки и приходите ко мне через неделю.
Ровно через неделю старуха приходит к врачу и с порога начинает возмущаться:
- Доктор, что это за таблетки вы мне дали?! Хотя у меня газы и выходят по-прежнему беззвучно, но зато стали так вонять, что сил нет терпеть!
Доктор отвечает:
- Очень хорошо! Теперь когда ваш нос опять стал выполнять свою
еще анекдот!