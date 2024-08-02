В четверг, 1 августа, в Собинском районе случилось ДТП с участием двух транспортных средств.

В четверг, 1 августа, в Собинском районе случилось ДТП с участием двух транспортных средств. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Инцидент произошёл во второй половине дня на федеральной трассе М-7 «Волга». В результате аварии один из участников оказался заблокирован в машине, его пришлось деблокировать. Последствия ДТП устраняли трое спасателей с помощью спецтехники.