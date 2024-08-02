Правоохранители изъяли почти 1000 пачек немаркированных сигарет, которые хранились в помещении на улице Заготзерно города Вязники.

Правоохранители изъяли почти 1000 пачек немаркированных сигарет, которые хранились в помещении на улице Заготзерно города Вязники. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Общая стоимость контрафактной продукции превысила 120 тыс. рублей. В противоправной деятельности подозревают 29-летнего местного бизнесмена.В настоящий момент в отношении вязниковца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.