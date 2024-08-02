Владимирцам рассказали, как интересно и активно провести грядущие выходные А теперь расскажем, как...

Владимирцам рассказали, как интересно и активно провести грядущие выходныеА теперь расскажем, как интересно и активно провести грядущие выходные. Наша афиша...- Завтра в поселке Мстёра пройдет ежегодный праздник "базАРТ". Десятки народных умельцев из разных регионов страныпредставят свои произведения исконных народных промыслов. Кроме ярмарки, обещают песни и танцы, мастер-классы и фотосессии. Начало в 10:30 на площади Ленина.- Суздаль приглашает в субботу на карнавальный сап-фестиваль. Место - река Каменка. В шествии на воде примут участие креативные любители отдыха на сапе. Главное условие конкурса - необычный образ или костюм. Будут работать фуд-корты, организаторы обещают живую музыку и крафтовые игры. Старт в полдень.- На дербеневские посиделки 3 августа приглашают ценителей музыкальных вечеров.В программе - выступление артистов из Москвы и нашей области. Специальный гость - соавтор поэта Леонида Дербенева, композитор и бард Евгений Фокин. Место - амфитеатр Пушкарской слободы, начало в семь вечера.- Ну а любители спорта смогут завтра насладиться трофи-рейдами. В деревне Сельцо Ковровского района пройдет Чемпионат Владимирской области.- А в воскресенье в областной столице состоится региональный чемпионат по бильярдному спорту. Пирамида - командные соревнования.В общем, выбирайте событие по душе и проведите эти выходные активно.