Владимирцам рассказали, как интересно и активно провести грядущие выходные
А теперь расскажем, как...
Владимирцам рассказали, как интересно и активно провести грядущие выходные
А теперь расскажем, как интересно и активно провести грядущие выходные. Наша афиша...
- Завтра в поселке Мстёра пройдет ежегодный праздник "базАРТ". Десятки народных умельцев из разных регионов страны
представят свои произведения исконных народных промыслов. Кроме ярмарки, обещают песни и танцы, мастер-классы и фотосессии. Начало в 10:30 на площади Ленина.
- Суздаль приглашает в субботу на карнавальный сап-фестиваль. Место - река Каменка. В шествии на воде примут участие креативные любители отдыха на сапе. Главное условие конкурса - необычный образ или костюм. Будут работать фуд-корты, организаторы обещают живую музыку и крафтовые игры. Старт в полдень.
- На дербеневские посиделки 3 августа приглашают ценителей музыкальных вечеров.
В программе - выступление артистов из Москвы и нашей области. Специальный гость - соавтор поэта Леонида Дербенева, композитор и бард Евгений Фокин. Место - амфитеатр Пушкарской слободы, начало в семь вечера.
- Ну а любители спорта смогут завтра насладиться трофи-рейдами. В деревне Сельцо Ковровского района пройдет Чемпионат Владимирской области.
- А в воскресенье в областной столице состоится региональный чемпионат по бильярдному спорту. Пирамида - командные соревнования.
В общем, выбирайте событие по душе и проведите эти выходные активно.