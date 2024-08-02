Во Владимире прошло собрание Союза городов Золотого кольца Золотое кольцо сияет еще ярче. Это...

Во Владимире прошло собрание Союза городов Золотого кольцаЗолотое кольцо сияет еще ярче. Это по-прежнему одно из самых популярных направлений внутреннего туризма. Во Владимире прошло собрание Союза городов Золотого кольца. Какие вопросы обсудили? Об этом - Полина Лаптева.Первый национальный туристический маршрут, 9 городов и уникальные памятники архитектуры среди живописных просторов. Золотое кольцо России - один из главных туристических маршрутов страны. Центр притяжения, наглядная энциклопедия культурно-исторического наследия Древней Руси.Только за последний год количество туристов только во Владимире возросло на 30%, а турпоток в Суздаль - город-юбиляр- более, чем на 40%.Развитие и взаимодействие в рамках Союза идет по нескольким направлениям. Спросом пользуется автотуризм. В разработке - межрегиональные маршруты.Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма Владимирской области:- Мы, с точки зрения региона, запустили новые туристические маршруты, которые совершенствуют Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, мы соединили несколько регионов, когда межрегиональное взаимодействие играет очень большую роль. Поэтому это сейчас наше ключевое направление - улучшать придорожную инфраструктуру.За счет привлечения инвестиций города Золотого Кольца - по примеру Владимирской области намерены развивать автокемпинговые площадки. Модернизация коснется и гастротуризма. Центральный рынок Владимира планируют включить в объекты туристической инфраструктуры.Илья Букалов, заместитель главы администрации г. Владимира:- Решением главы был принят комплекс мер для того, чтобы Центральный рынок приобрел новый облик. Над этим работает глава и руководитель учреждения. Модернизируется инфраструктура, как прилегающая, так и внутри здания. Проведена очень большая работа. Даже небольшую статистику проводя, уже в мае текущего года - около 200 арендаторов было на рынке. И он очень востребован.Наталья Булах, исполнительный директор союза городов Золотого кольца:- Не только, чтобы для местных жителей это был привлекательный объект торговли, но и чтобы туристы находили там ваши Владимирские гастросувениры города золотого кольца. Это не конкуренты, они должны помогать друг другу и двигать туриста по кольцу.Туристические рекорды торопят развитие инфраструктуры. Её нужно "подтягивать" - открывать гостиницы и парковки.Полина Лаптева, Александр Голубев. «Вести-Владимир».