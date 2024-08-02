Во Владимирской области началась регистрация на двадцатый по счёту «Кросс нации», который пройдёт 21 сентября 2024 года.

Во Владимирской области началась регистрация на двадцатый по счёту «Кросс нации», который пройдёт 21 сентября 2024 года. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что забег проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Принять участие в мероприятии может любой желающий в возрасте от 8 лет и годный по состоянию здоровья. Подробности можно .