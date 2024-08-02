Житель Юрьев-Польского подозревается в мошенничестве с субсидией на автомобильный подъёмник В...

Житель Юрьев-Польского подозревается в мошенничестве с субсидией на автомобильный подъёмникВ Юрьев-Польском 12 февраля 2024 года местный житель от ГКУ «Отдел социальной защиты населения» получил субсидию в размере 350 тысяч рублей на открытие автомастерской.Согласно бизнес-плану, мужчина планировал потратить 209 тысяч на покупку нового винтового автомобильного подъемника грузоподъемностью 4 тонны.Он предоставил госучреждению подложные документы о его приобретении.Когда сотрудники прокуратуры провели осмотр купленной на государственные деньги техники, выяснилось, что он имеет грузоподъемность 3 тонны, находится в нерабочем состоянии и имеет явные признаки бывшего в употреблении устройства (коррозию, трещины и сколы). Оказалось, что его фактическая стоимость составляет не более 50 тысяч рублей.«Материалы проверки направлены прокуратурой района в ОМВД России по Юрьев-Польскому району, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), расследование которого находится на контроле прокуратуры района», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области