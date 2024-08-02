Перед судом предстанет житель Гороховецкого района.

Перед судом предстанет житель Гороховецкого района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в мае в одном из гостиничных комплексов райцентра. Потерпевший находился в номере, когда к нему постучался обвиняемый и высказал претензию о якобы доносившемся из помещения крике ребёнка. Не дождавшись ответа, фигурант принёс травматический пистолет. Постоялец вышел на территорию гостиничного комплекса, и тогда обвиняемый выстрелил ему в ногу.В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.«За совершение указанного преступления ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.