Жителя Юрьев-Польского района, который получил субсидию в размере 350 тыс. рублей на открытие автомастерской, обвиняют в мошенничестве.

Жителя Юрьев-Польского района, который получил субсидию в размере 350 тыс. рублей на открытие автомастерской, обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что по бизнес-плану гражданин должен был потратить 209 тыс. рублей на покупку нового винтового подъёмника грузоподъемностью 4 т. Однако по факту он приобрёл б/у оборудование меньшей грузоподъёмности, да ещё и в нерабочем состоянии. Цена такого подъёмника не превышает 50 тыс. рублей.В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.