Артист рассказал о ближайших творческих планах. Сергей Светлаков намерен
вернуться в шоу Уральские пельмени.
Артист рассказал о ближайших творческих планах. Сергей Светлаков намерен
вернуться в шоу "Уральские пельмени".
Шоумен будет снова
сотрудничать с популярным коллективом, возникшим как команда КВН. Правда, Светлаков
выступит в составе "Уральских пельменей" разово. Это произойдет на "Вечере
встреч выпускников" 3 сентября, сообщает .
Артист рассказал о репетициях
к выступлению, программа которого еще меняется в ходе работы. "Что будет через
несколько дней – вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью перед
выступлением, как когда-то", – отметил Светлаков. Известно, что кроме
"Уральских пельменей" в "Вечере выпускников" примут участие команды "Город
Пятигорск" и "Сборная Камызякского края".
Напомним, Сергей
Светлаков ушел из команды "Уральские пельмени" в 2009 году. Артист хотел
сосредоточиться на собственных проектах.
Как писали "Дни.ру", в Екатеринбурге
актер занимается собственным проектом – рестораном Eshak. Звезда признается, что отдушиной для него являются заведения, которые он
открывает. При этом, Сергей Светлаков отметил, что для него это не просто
бизнес, но и хобби, в котором он продолжает раскрываться по-новому.
Однако, по признанию экс-участника , он не сильно рассчитывает на деньги, которые приносят его
заведения. Сергей Светлаков убежден, что эта интересная часть его жизни больше
подходит для души, сообщает Е1.