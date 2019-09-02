Артист рассказал о ближайших творческих планах. Сергей Светлаков намерен вернуться в шоу Уральские пельмени.

Артист рассказал о ближайших творческих планах. Сергей Светлаков намеренвернуться в шоу "Уральские пельмени".Шоумен будет сновасотрудничать с популярным коллективом, возникшим как команда КВН. Правда, Светлаковвыступит в составе "Уральских пельменей" разово. Это произойдет на "Вечеревстреч выпускников" 3 сентября, сообщает .Артист рассказал о репетицияхк выступлению, программа которого еще меняется в ходе работы. "Что будет черезнесколько дней – вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью передвыступлением, как когда-то", – отметил Светлаков. Известно, что кроме"Уральских пельменей" в "Вечере выпускников" примут участие команды "ГородПятигорск" и "Сборная Камызякского края".Напомним, СергейСветлаков ушел из команды "Уральские пельмени" в 2009 году. Артист хотелсосредоточиться на собственных проектах.Как писали "Дни.ру", в Екатеринбургеактер занимается собственным проектом – рестораном Eshak. Звезда признается, что отдушиной для него являются заведения, которые оноткрывает. При этом, Сергей Светлаков отметил, что для него это не простобизнес, но и хобби, в котором он продолжает раскрываться по-новому.Однако, по признанию экс-участника , он не сильно рассчитывает на деньги, которые приносят егозаведения. Сергей Светлаков убежден, что эта интересная часть его жизни большеподходит для души, сообщает Е1.