Певец Александр Розенбаум столкнулся с проблемами со здоровьем на 67-м году жизни. Это неожиданная новость, потому что ранее никаких известий по этому вопросу не поступало.

Певец Александр Розенбаум столкнулся с проблемами со здоровьем на 67-м году жизни. Это неожиданная новость, потому что ранее никаких известий по этому вопросу не поступало.Накануне исполнитель перенес тяжелую хирургическую операцию. Она продолжалась несколько часов. По словам врачей, все прошло успешно.На данный момент артист находится в реанимации одной из московских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое.Материал дополняется