За последний год в Москве ввели более 15 станций к метро, в ближайшие годы заработают еще 58 станций. Сколько стоит жилье рядом с новыми и уже действующими станциями?

Новые станции метро, если судить о них по стоимости жилья, расположенного рядом, стали самыми дешевыми. Так, квадратный метр жилой недвижимости в районе станцией "Некрасовка" и "Филатов луг" стоит в среднем 134 тысячи рублей. Квартира в среднем продается за 7,1 – 7,3 миллиона рублей, говорится в исследовании портала "Мир квартир".Квадратный метр жилья рядом со станцией "Лухмановская" в районе Косино-Ухтомский стоит 137 тысяч рублей, а квартира – 7,5 миллиона. Чуть дороже жилье у станции "Прокшино" в Новой Москве – 140 тысяч рублей за квадрат и 7,6 миллиона за квартиру.Недорогие квартиры продаются рядом со станциями "Саларьево" (7,5 миллиона), "Мякинино" (7,9 миллиона) и "Лермонтовский проспект" (7,6 миллиона).Самое дорогое жилье в Москве расположено рядом со станцией "Кропоткинская" – квадратный метр в этом районе в среднем стоит 493 тысячи рублей, а средняя стоимость предложения составляет 36 миллионов, и это без учета элитных квартир.