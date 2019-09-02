Невеста Тимати, Анастасия Решетова, уже на последнем месяце беременности. Роды уже на подходе, но модель, рискуя здоровьем своим и малыша, продолжает летать на самолетах на дальние расстояния.

Невеста Тимати, Анастасия Решетова, уже на последнем месяце беременности. Роды уже на подходе, но модель, рискуя здоровьем своим и малыша, продолжает летать на самолетах на дальние расстояния.Так, накануне, бизнесвумен побывала на Мальдивах. По пути в Москву ей стало плохо прямо на борту воздушного судна.Об этом она поведала подписчикам, опубликовав пост в Instagram-аккаунте. "Что касается полета, то все прошло не так гладко... Тонус, укачивание, боли в спине, токсикоз вернулись. В общем, было весело!", – поделилась невеста продюсера.Она отметила, что несмотря на недомогание, впечатление от отпуска у нее не испортилось. В ближайшее время никаких поездок у Решетовой больше не будет.Также Анастасия добавила, что ей крайне повезло. "Улетать надо было именно на той самой неделе, после которой уже никакой врач не отпустит в полет", – пояснила модель."Девочки, вам на будущее советую всегда в ручной клади при себе иметь все медикаменты", – оставила рекомендацию звезда.В конце Решетова в очередной раз напомнила, что рожать будет в России. Другой вариант они с возлюбленным даже не рассматривали. Тем не менее, ходят слухи, что ей просто отказали в визе. Поэтому она и не стала рассматривать варианты родов в Америке.