На днях в Сети разразилась оживленная дискуссия на тему отношений звездной пары – актрисы Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского. Многие недоумевают, как супругам удается жить вместе с такой ощутимой разницей в возрасте.

На днях в Сети разразилась оживленная дискуссия на тему отношений звездной пары – актрисы Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского. Многие недоумевают, как супругам удается жить вместе с такой ощутимой разницей в возрасте.Скандальный блогер Лена Миро подняла эту тему в своем микроблоге. "Я знала одну бабушку, которая в 82-летнем возрасте Андрона пукнуть могла с трудом. А тут – за кофе. По пляжу. По жаре – необходим, конечно, костыль", – язвительно начала автор.Весь ажиотаж поднялся после опубликованного Юлией снимка, где она помогает идти облокотившемуся на нее мужу. После этого одна из подписчиц в комментариях написала, что видела Юлию и Андрея семь лет назад в аэропорту Ниццы. По ее словам, Высоцкая сама тягала тяжелые чемоданы, пока ее супруг стоял у тележки и ждал."Крепкая лошадка тягает старого мужа. Ее для этого и взяли замуж. Откуда она там? Из Ростова? Значит, крепкая и здоровая, справится", – прокомментировала эту ситуацию Миро."Лет в 50 потом овдовеет и на наследство купит себе альфонса", – рассуждает автор.По мнению блогера, 36 лет – слишком большая разница. Миро умудрилась даже метафорично отправить режиссера под капельницу. "Это ли не мечта, когда жена ровно в два раза младше? Ей бы сексу немножко, а ему – полежать под капельницей. Вот и идут за кофе – немощный старик и костыль-жена", – вынесла окончательный вердикт Миро.