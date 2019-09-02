Певица Анна Седокова является настоящем секс-символом современности. К ее ногам готов припасть каждый второй мужчина, а женщины мечтают быть похожими на нее. Но, оказалось, так было далеко не всегда.

Певица Анна Седокова является настоящем секс-символом современности. К ее ногам готов припасть каждый второй мужчина, а женщины мечтают быть похожими на нее. Но, оказалось, так было далеко не всегда.В честь Дня знаний исполнительница опубликовала в своем Instgram-аккаунте пост, в котором рассказала о своих школьных годах. Удивительно, но всю свою жизнь Анна была мишенью для насмешек со стороны одноклассников."В школе я была уродом, изгоем и самой непопулярной девочкой", – с болью вспоминает артистка.По словам Седоковой, ее никогда не звали на тусовки и не брали в свои компании. У звезды никогда не было школьных друзей, все ее только задирали по любому случаю."Я была одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами", – призналась певица.Прошло уже столько лет, но Седокова до сих пор не понимает, с чем была связана такая ненависть к ее персоне. Она предполагает, что причина кроется либо в бедности ее семьи, либо в том, что ее мама работала учителем."Из-за мамы меня все считали предательницей, словно я возвращаюсь домой и все ей рассказываю", – пояснила Аня, отметив, что она никогда не обсуждала с мамой секреты класса.На свой выпускной исполнительница пришла в платье, которое перешила из старого материнского наряда. Именно в тот вечер Анна поклялась себе больше никогда не появятся в этих стенах. "Школу я ненавидела, а школа ненавидела меня", – подытожила звезда.