Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно заговорил о наркотиках. Он раскритиковал антинаркотическое законодательство и допустил некоторые послабления. Родственники осужденных и правозащитники ранее неоднократно высказывались против слишком больших тюремных сроков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно заговорил о наркотиках. Он раскритиковал антинаркотическое законодательство и допустил некоторые послабления. Родственники осужденных и правозащитники ранее неоднократно высказывались против слишком больших тюремных сроков.Принятые недавно законы в этой сфере Лукашенко назвал"жесточайшими". Батька признался, что они были введены по егоинициативе. По его словам, уже сейчас родственники осужденных поантинаркотическим статьям просят смягчить нормативно-правовую базу.Лукашенко признал, что где-то белорусские власти перегнулипалку. Об этом белорусский лидер заявил в ходе посещения одного из среднихучебных заведений Минска. "Тот, кто наркотики потребляет, – больнойчеловек", – сказал глава государства.Некоторые действия властей в отношении употребляющихзапрещенные вещества Лукашенко назвал "жестковатыми". "Мы ихвоспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медициныначинают отучать от этого", – добавил белорусский лидер.Впрочем, смягчать наказание за употребление ираспространение запрещенных веществ Батька пока не собирается. Он предупредил,что тем, кто привозит в страну наркотики, пощады не будет, а человек, которыйих употребляет, способен на все.Ранее попал в скандал из-за сбора арбузов на своемучастке в компании молодых красавиц. Эксперты раскритиковали пиарщиковбелорусского лидера, которые подсказали ему такую идею.Так, маркетолог Алексей Колб напомнил, что перед этим главагосударства встречался с помощником президента США по национальной безопасностиДжоном Болтоном. Эффект от встречи с американцем оказался смазан новостями осборе арбузов, пояснил эксперт. Он не исключил, что стал жертвойграмотно спланированной провокации.