Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно заговорил о наркотиках. Он раскритиковал антинаркотическое законодательство и допустил некоторые послабления. Родственники осужденных и правозащитники ранее неоднократно высказывались против слишком больших тюремных сроков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно заговорил о наркотиках. Он раскритиковал антинаркотическое законодательство и допустил некоторые послабления. Родственники осужденных и правозащитники ранее неоднократно высказывались против слишком больших тюремных сроков.
Принятые недавно законы в этой сфере Лукашенко назвал
"жесточайшими". Батька признался, что они были введены по его
инициативе. По его словам, уже сейчас родственники осужденных по
антинаркотическим статьям просят смягчить нормативно-правовую базу.
Лукашенко признал, что где-то белорусские власти перегнули
палку. Об этом белорусский лидер заявил в ходе посещения одного из средних
учебных заведений Минска. "Тот, кто наркотики потребляет, – больной
человек", – сказал глава государства.
Некоторые действия властей в отношении употребляющих
запрещенные вещества Лукашенко назвал "жестковатыми". "Мы их
воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины
начинают отучать от этого", – добавил белорусский лидер.
Впрочем, смягчать наказание за употребление и
распространение запрещенных веществ Батька пока не собирается. Он предупредил,
что тем, кто привозит в страну наркотики, пощады не будет, а человек, который
их употребляет, способен на все.
Ранее попал в скандал из-за сбора арбузов на своем
участке в компании молодых красавиц. Эксперты раскритиковали пиарщиков
белорусского лидера, которые подсказали ему такую идею.
Так, маркетолог Алексей Колб напомнил, что перед этим глава
государства встречался с помощником президента США по национальной безопасности
Джоном Болтоном. Эффект от встречи с американцем оказался смазан новостями о
сборе арбузов, пояснил эксперт. Он не исключил, что стал жертвой
грамотно спланированной провокации.